Истощение Украины и создание резервов: в разведке объяснили частичную мобилизацию в РФ

Из-за значительных потерь российской армии власти меняют свою риторику относительно войны против Украины.
Владимир Путин, сегодня, 21 сентября, объявил о начале частичной мобилизации в России по нескольким причинам.
Об этом говорится в материале РБК-Украина "Блеф при плохой игре. Зачем Путину "референдумы" и мобилизация в России".
Так, по словам представителя Главного управления разведки МО Украины Вадима Скибицкого, Россия объявила мобилизацию для того, чтобы выполнить три главных условия:
- обеспечить развертывание дополнительных соединений и частей;
- создать необходимые резервы;
- попытаться истощить Украину.
Также, по словам Скибицкого, так называемые "референдумы" на временно оккупированных территориях Украины необходимы Кремлю для того, чтобы изменить риторику и представление ситуации по войне.
"Если агрессор присоединит эти территории к России, они уже будут говорить, что Украина ведет наступление на территории Российской Федерации. И это уже будет совсем другая подача ситуации именно для внутреннего использования. Тогда они смогут спокойно говорить, что Украина нападает на российские территории и потому их необходимо защищать, в частности, путем мобилизации", — пояснил представитель ГУР.
Напомним, Путин объявил частичную мобилизацию, эксперты объяснили ее последствия для Украины и РФ.
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