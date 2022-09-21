Истощение Украины и создание резервов: в разведке объяснили частичную мобилизацию в РФ

Владимир Путин, сегодня, 21 сентября, объявил о начале частичной мобилизации в России по нескольким причинам.

Об этом говорится в материале РБК-Украина "Блеф при плохой игре. Зачем Путину "референдумы" и мобилизация в России".

Так, по словам представителя Главного управления разведки МО Украины Вадима Скибицкого, Россия объявила мобилизацию для того, чтобы выполнить три главных условия:

обеспечить развертывание дополнительных соединений и частей;

создать необходимые резервы;

попытаться истощить Украину.

Также, по словам Скибицкого, так называемые "референдумы" на временно оккупированных территориях Украины необходимы Кремлю для того, чтобы изменить риторику и представление ситуации по войне.

"Если агрессор присоединит эти территории к России, они уже будут говорить, что Украина ведет наступление на территории Российской Федерации. И это уже будет совсем другая подача ситуации именно для внутреннего использования. Тогда они смогут спокойно говорить, что Украина нападает на российские территории и потому их необходимо защищать, в частности, путем мобилизации", — пояснил представитель ГУР.

Напомним, Путин объявил частичную мобилизацию, эксперты объяснили ее последствия для Украины и РФ.

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