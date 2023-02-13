"Истощенные войной в Украине": НАТО призовет государства-члены увеличить запасы боеприпасов

Вероятно, НАТО попросит своих членов увеличить свои запасы боеприпасов. Поскольку союзники продолжают поставлять оружие Киеву даже после года кризиса.

Об этом сообщает Reuters.

Как отмечает издание, многие страны НАТО не достигли целевых показателей альянса по накоплению запасов еще до полномасштабного вторжения в Украину. В частности, из-за того, что официальные лица считали войны истощением с крупномасштабными артиллерийскими битвами уже невозможными.

«Если бы Европа боролась с Россией, у некоторых стран закончились бы боеприпасы через несколько дней», — сказал Reuters европейский дипломат.

Официальный представитель на условиях анонимности сообщил изданию, что НАТО только что завершило чрезвычайное обследование запасов боеприпасов.

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«Те цели НАТО (боеприпасы), которые мы поставили, и каждый союзник имеет конкретную цель, они в большинстве своем не достигались (до войны в Украине)», – сказал чиновник.

Поэтому, вероятно, НАТО повысит целевые уровни запасов боеприпасов для своих членов, сообщил источник.

"Я был бы поражен, если бы цели... не были увеличены", — сказал представитель НАТО.

Пока неизвестно сколько патронов осталось на западных военных инвентарях. То же касается целевых показателей НАТО по накоплению запасов, которые специфичны для каждой страны-члена и являются одним из наиболее сохранившихся секретов альянса.

"Это может, например, означать, что определенный союзник может иметь одну бронетанковую дивизию — примерно от 10 000 до 30 000 военнослужащих — полностью экипированную и боеприпасами, способную вести боевые действия с определенным уровнем интенсивности в течение определенного времени. Учитывая все эти условия, страна будет обеспечить определенное количество боеприпасов, танков, гаубиц и всего прочего, что может потребоваться для выполнения требований НАТО", – добавил представитель.

По его данным, только Германии не хватило 20 миллиардов евро (21 миллиард долларов) для достижения целей НАТО перед вторжением.

Представитель НАТО отметил, что наибольшим недостатком являются боевые решающие боеприпасы, начиная от 155-мм снарядов, используемых в гаубицах, до ракет HIMARS и боеприпасов для систем ПВО, таких как IRIS-T, Patriot и Gepard, активно используемые украинскими войсками.

Ожидается, что решения по целям накопления будут приняты во время встречи лидеров НАТО на саммите в Литве в середине июля.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на брифинге в Брюсселе заявил, что война в Украине истощает запасы боеприпасов стран-союзников – темпы производства превышают темпы издержек.

"Текущие темпы расхода боеприпасов в Украине во много раз превышают наши нынешние темпы производства. Например, время ожидания крупнокалиберных боеприпасов увеличилось с 12 до 28 месяцев. Заказы, размещенные сегодня, будут доставлены только через два с половиной года. Нам необходимо наращивать производство и производственные мощности ", – сказал он.

Напомним, что генсек НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что повторное наступление России на Украину уже началось. Он подчеркнул, что это свидетельствует о том, что Путину не нужен мир.

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