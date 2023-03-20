Истощить противника и нарастить боевой потенциал: Наев рассказал о планах ВСУ на год

Руководство РФ не оставляет попыток установить контроль над всей территорией Украины. Противник продолжает проведение наступательных действий в отдельных направлениях с целью полного захвата Донецкой и Луганской областей.

Об этом в интервью заявил генерал-лейтенант Сергей Наев.

"Основные усилия ВСУ и других составляющих сил обороны Украины в 2023 году будут направлены на сдерживание дальнейшего продвижения и недопущения захвата противником новых территорий Украины. Нам необходимо, во-первых, истощить противника и нанести ему максимальные потери в живой силе и технике. Во-вторых, нарастить собственный боевой потенциал и создать условия для проведения наступательных действий в целях освобождения оккупированных территорий. Также мы будем продолжать стабилизационные мероприятия на деоккупированных территориях северного и юго-западного направлений", — сказал он.

Наев отметил, что для выполнения этих задач и эффективного противостояния превосходящим силам противника – как количественно, так и оснащению вооружением – нужно продолжить ведение активных оборонных действий Силами обороны, своевременно проводить ротацию и восстановление их подразделений и частей. Кроме того, нужно продолжить работу по повышению боевых способностей Сил обороны Украины, создавая новые части и подразделения, которые будут составлять основу ударных группировок.

"Действующие части и подразделения необходимо оснастить и переоснастить новейшими образцами вооружения и военной техники как собственного производства, так и производства стран-партнеров. Параллельно с поставкой новейших боевых систем необходимо активно проводить подготовку личного состава с привлечением военных специалистов стран-партнеров", — добавил он. .

Ранее Наев сообщил, что на сегодняшний день у российских оккупантов недостаточно сил и средств для того, чтобы начать наступление на участках, кроме Луганской и Донецкой областей. При этом они будут показывать видимость наступательных действий на Запорожском направлении, но это далеко не зайдет.

Аналитики Института изучения войны отметили, что всеобщее весеннее наступление России приближается к кульминации. Российские войска не могут завершить тактический захват Бахмута, так что наступление группы "Вагнера" в районе этого города на Донбассе, вероятно, также близится к кульминации.

Начало войны, реакция Залужного, провал блицкрига Кремля и стратегия ВСУ – интервью с Наевым

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