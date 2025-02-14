Истребитель F-16 мог вступить в бой с российским самолетом: в Defense Express рассказали детали

Украина уже некоторое время использует западные истребители F-16 не только как систему противовоздушной обороны.

Об этом рассказал главный редактор Defense Express Олег Катков в эфире Radio NV.

"Он уже это делает, есть фотографии, которые утекают в сеть. Можно с уверенностью говорить, что если фотография этого F-16 появилась две недели назад, то россияне его увидели. На нем виден F-16, который несет SDB. Видео было сделано в Сумской области. сказал он

Катков также предположил, ссылаясь на фото в Сети, что Украина могла использовать западные истребители и для уничтожения российской авиации.

"Недавно в одном Telegram-канале появилась фотография F-16, который заходит на посадку после долговременной миссии. И у него видно вооружение, не хватает одной ракеты — AIM-9C. Это версия ракеты, которая имеет дальность от 105 до 120 километров. И он ее отстрелял по какому-то российскому самолету. Возможно, во время миссии прикрытия других машин, которые осуществляли бомбовые удары. Поэтому да, F-16 уже используются как самолет, многофункциональный истребитель", – добавил эксперт.

Ранее сообщалось, что Украина получила новую партию истребителей, которые помогут в борьбе со страной-агрессорой. Что известно об этой авиации и как она может повлиять на ход войны – читайте в материале ТСН.ua.

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