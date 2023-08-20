Истребитель F-16 приземлялся в Украине: глава Воздушных сил заинтриговал новостью

Пилоты смогут освоить самолет F-16 не за 32, а через 4 месяца, рассказали в Воздушных силах.

F-16 был в Украине, поскольку пилоты начали совместную тренировку на истребителях с инструкторами США.

Об этом в эфире телемарафона заявил командующий Воздушными силами Николай Олещук.

"Самолёт F-16 был в Украине. Он приземлился на наших аэродромах, мы проводили совместные тренировки с пилотами F-16... Днем назад двух моих пилотов проверяли инструкторы США", – сообщил он 19 августа.

Олещук добавил, что, хотя общий срок обучения составляет 32 месяца, "было решено, что для этого класса пилотов они смогут освоить самолет F-16 за четыре месяца".

Между тем, министр обороны Алексей Резников отметил, что "минимальный срок обучения составляет полгода", передает CNN.

Глава оборонного ведомства подчеркнул, что инструкторы объявят о завершении обучения, когда будут довольны тем, что пилоты, инженеры и техники овладели своими новыми навыками.

Напомним, командующий Воздушными силами рассказал, сколько нужно самолетов, чтобы ускорить контрнаступление.

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