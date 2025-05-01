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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Война
Количество просмотров
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Время на прочтение
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Истребитель F-16 сбил российский "Шахед" над Хмельнитчиной: мощные кадры

Пилот F-16 искусно отработал по русскому дрону.

Автор публикации
Фото автора: Катерина Сердюк Катерина Сердюк
Истребитель F-16

Истребитель F-16 / © Associated Press

Истребитель F-16 Воздушных Сил ВСУ сбил беспилотник Shahed-136 армии РФ. Это произошло в небе над Хмельницкой областью.

Кадры обнародовали MilitaryAviationInUa.

Интересно, что российские пропагандисты постоянно запускают фейки о якобы сбитии F-16. Последний "инцидент", по словам россиян, произошел в небе над Сумщиной. Они утверждали, что якобы украинский самолет был сбит российскими Су-35С и ЗРК С-400. Эта информация не соответствует действительности.

Ранее мы писали о том, что американские партнеры передают Украине передают F-16 80-х годов. Это порождает весомую проблему, потому что необходимое количество запчастей к ним мы не получаем.

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Дата публикации
Количество просмотров
247
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