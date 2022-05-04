Истребитель F-16: все, что нужно знать об американском самолете, основные характеристики

Закон о ленд-лизе уже успешно прошел голосование в обеих палатах американского парламента и сейчас находится на подписи у президента США Джо Байдена. Когда документ будет подписан, Воздушные Силы Украины получат возможность воспользоваться самыми современными американскими самолетами. В том числе и многоцелевым истребителем F-16. Читайте в материале ТСН.ua все о F-16, его характеристики и стоимость.

Самолет F-16 – легкий многоцелевой истребитель из США четвертого поколения. Несмотря на достаточно почтенный возраст, ведь F-16 был создан еще 48 лет назад, он до сих пор остается основой воздушных сил многих стран мира. В том числе и благодаря своим постоянным модернизациям.

Почему F-16 для Украины хороший вариант?

Почему для Украины истребитель F-16 может стать лучшим вариантом? Он легок и дешев в обслуживании. Особенно если сравнивать его с самым мощным самолетом США F-15E Strike Eagle. Например, стоимость одного лётного часа современных версий F-16 и F15E составляет соответственно 8000-15000 и 27000 долларов. Объясняется это достаточно просто. Истребитель F-16 имеет более простую "начинку" и всего лишь один двигатель, ведь его изначально конструировали не только для воздушных сил США, но и для разных американских союзников. При этом F-16 может выполнять практически все задачи в воздухе: от воздушных боев до высокоточной бомбардировки.

Американские истребители F-16: характеристики

Американский истребитель F-16V Block 70/72 / commons.wikimedia.org

F-16 можно назвать довольно интересным самолетом, ведь на сегодняшний день существует аж 10 только его основных видов, а еще большое количество локализованных версий.

Самая старая модель F-16A/B (одноместная и двухместная). Она была создана еще в начале 80-х годов. Далее начали выпускать версию F-16C/D, генерация которой растянулась на десятилетия (с конца 80-х годов до 2000). Самой современной считается модель, выпускаемая с 2010 года. Это F-16V. Также каждая версия еще разделяется на отдельные блоки, где самолеты могут отличаться двигателем, оборудованием или авионикой. В настоящее время воздушные силы США имеют на вооружении 882 единицы F-16C/D во всех возможных блоках.

Именно из-за обилия версий понять, какой самолет F-16 может быть передан Украине, довольно тяжело. Можно только надеяться, что это будут новые F-16V Block 70/72. Если это действительно так, эти истребители F-16 характеристиками просто поражают:

Длина: 15 метров;

15 метров; Высота: 5 метров;

5 метров; Экипаж: 1 человек;

1 человек; Максимальная скорость: 2+ Маха (1,500 метров в час);

2+ Маха (1,500 метров в час); Размах крыльев: 9,5 метров;

9,5 метров; Тягооснащенность: 1,1;

1,1; Максимальный взлетный вес: 21,7 тонн;

21,7 тонн; Точек подвески: может быть до 13;

может быть до 13; Вес: 9,2 кг.

Если говорить о возможностях истребителя F-16V Block 70/72, то здесь следует упомянуть о том, что самолет совмещает в себе усовершенствованный радар Active Electronically Scanned Array, отличающийся новой архитектурой авионики, а также некоторые структурные обновления. Они позволили продлить срок службы истребителя на 50% по сравнению с более старыми моделями.

Также F-16V Block 70/72 оснащен новейшим программным обеспечением, в том числе улучшенным передовым каналом передачи данных, оружия и таргетинга. Последняя модель F-16 также имеет автоматическую систему предотвращения столкновения с землей и более точную GPS-навигацию. Благодаря радару APG-83 AESA самолет может "видеть" цель на расстоянии свыше 370 км.

К сожалению, есть у F-16V Block 70/72 и свои недостатки. К примеру, из-за его легкости дальность полета истребителя достаточно мала. Поэтому нужно постоянно использовать дополнительные подвесные баки.

Стоимость самолета F-16

Точную стоимость F-16 назвать затруднительно, особенно учитывая большое количество версий этих истребителей. Однако она может фигурировать в размере от 43 до 55 млн. долларов.

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