"Истребитель Leopard": эксперт рассказал о новом вооружении, которое появилось у оккупантов на фронте

Жданов отметил, что для украинских военных – это только еще одна цель.

Россия доставила на фронт новое вооружение "истребитель Leopard ", хотя сразу называлось "истребитель танков". Их есть 4 единицы. Военный эксперт Олег Жданов рассказал, что это экспериментальная техника, которая никак не повлияет на ход войны.

Об этом Жданов сообщил на своем Ютуб-канале.

"Оно уже появилось — это роботизированная платформа на гусеничном ходу. Они его называют "истребитель Leopard". Раньше называлась "винитель танков". Были доставлены (на фронт — ред.) 4 единицы. Это экспериментальные образцы, они не производятся серийно. Это лабораторная сборка. Они привезли их просто для испытания. Конечно, они сделали из этого информационную помпу: "Вот смотрите, это истребители танков Leopard", - сказал он.

По его словам, сейчас они находятся в ангарах. Жданов отметил, что для украинских военных – это только еще одна цель.

"Они привезли их поближе к фронту и где-то завезли в ангары в промышленной зоне. И теперь они будут на них устанавливать противотанковые ракетные комплексы. Де-факто, эти четыре платформы не могут повлиять на ход войны. Более того, они очень большие и достаточно высокие. То есть даже в окоп его скрыто будет проблематично. Для наших "Джавелинов" это еще одна дополнительная цель", — рассказал он.

Напомним, что украинские военные "затрофеили" один из самых современных российских комплексов-разведчиков "Леер-3".

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