Истребители F-16 для Украины: в Белом доме рассказали, кто, сколько и когда предоставит самолетов

В ближайшие месяцы партнеры определят, сколько самолетов нужно Украине.

США будут работать вместе с партнерами над тем, чтобы усилить Воздушные силы Украины.

В ближайшие месяцы партнеры определят, сколько самолетов нужно Украине.

Об этом заявил советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан на брифинге в Хиросиме 20 мая.

Салливан отметил, что самолеты F-16 будут нужны Украине в будущем и настал момент, когда пора начинать процесс работы над этим. Он отметил, что очевидным первым шагом является обучение, а затем работа с союзниками, партнерами и Киевом, чтобы определить, как обеспечить фактическое предоставление самолетов.

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"Мы перешли к обсуждению улучшения ВВС Украины в рамках нашей долгосрочной приверженности самообороне Украины. Итак, по мере того, как в ближайшие месяцы будут разворачиваться учения, мы будем работать с нашими союзниками, чтобы определить, когда будут доставлены самолеты, кто их будет доставлять и в каком количестве", – сказал Салливан.

Какие страны вошли в "коалицию истребителей"

19 мая президент США Джо Байден сообщил своим коллегам из G7, что Соединенные Штаты поддержат совместные усилия по обучению украинских пилотов на F-16.

Это решение поддержала и Великобритания. Британский премьер-министр Риши Сунак сказал, что его правительство будет работать вместе с США, Нидерландами, Бельгией и Данией, чтобы предоставить Украине необходимую ей боевую авиационную способность.

Немного позже Португалия также присоединилась к "коалиции истребителей". Она займется тренировкой наших пилотов и механиков на боевых самолетах западного образца.

Дания заявила, что тоже хочет провести обучение украинских пилотов, отметив, что открыта для обсуждения возможного предоставления Украине истребителей. Однако это решение будет приниматься только после проведения учений.

Напомним, ранее сообщалось, что Соединенные Штаты и союзники планируют предоставить ВСУ истребители F-16 в рамках долгосрочных усилий по укреплению безопасности Украины.

Кроме того, мы ранее информировали, что в Пентагоне заявили, что не против передачи Украине истребителей F-16.

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