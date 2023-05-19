Истребители F-16 для Украины: Зеленский отреагировал на решение Байдена

Владимир Зеленский поприветствовал историческое решение США и американского президента Джо Байдена о поддержке международной коалиции истребителей для Украины.

Решение США о поддержке обучения украинских военных на F-16 существенно укрепит армию Украины в небе.

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский на своей странице в Twitter.

Зеленский поприветствовал историческое решение США и американского президента Джо Байдена о поддержке международной коалиции истребителей для Украины.

"Это существенно укрепит нашу армию в небе. Рассчитываю обсудить практическую реализацию этого решения во время саммита G7 в Хиросиме", – сказал президент.

Напомним, 19 мая президент США Джо Байден проинформировал лидеров G7, что Вашингтон поддерживает совместные усилия с союзниками и партнерами по подготовке украинских пилотов на самолетах четвертого поколения, включая F-16.

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