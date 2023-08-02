Истребители F-16 и ракеты ATACMS Украина пытается получить в ближайшие месяцы — глава комитета ВР

Все усилия МИД, дипломатии Офиса президента и парламента направлены на то, чтобы убедить страны Запада не медлить с передачей необходимого для победы оружия.

Вся украинская дипломатия работает над тем, чтобы ускорить получение от западных союзников, необходимых для успешного противостояния российской агрессии современных истребителей F-16 и дальнобойных ракет ATACMS.

Об этом в эфире национального телемарафона заявил глава комитета Верховной Рады по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества Александр Мережко

"Наша дипломатия – и дипломатия президента, и дипломатия Министерства иностранных дел, и парламент, мы настойчиво работаем, чтобы убедить наших союзников и уже в ближайшие месяцы получить и F-16, и ATACMS, и все, что нам необходимо для победы", – подчеркнул он.

Как известно, Украина уже долго требует дополнительного военного потенциала, чтобы прорвать оборону России на поле боя. Между тем, западные партнеры еще даже не согласовали план подготовки украинских пилотов на истребителях F-16.

Напомним, Министр обороны Алексей Резников заявил, что истребители F-16 могут начать летать в небе Украины до весны 2024 года. Однако он отметил, что это – "оптимистические прогнозы".

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