Истребители F-16 помогут значительно защитить Украину – бывший командующий силами США

Истребители F-16 от Дании и Нидерландов, согласившиеся передать их Украине, помогут значительно увеличить способность нашего государства защищать себя.

Об этом в эксклюзивном комментарии ТСН.ua рассказал бывший командующий силами США в Европе Бен Ходжес.

“Это потрясающая новость, что, наконец, через 18 месяцев, было принято решение, которое позволит этому произойти. И я считаю большую заслугу Нидерландов и Дании, что они собираются это сделать. Я рад, что администрация США, наконец, дала свое разрешение. Мы должны быть реалистами по влиянию. Конечно, это реальные возможности. Я имею в виду, что если у вас есть обученные пилоты и воздушные силы, знающие, как эффективно использовать эти возможности, это значительно увеличит способность Украины защищать себя, уничтожать логистику России, штаб и артиллерию. И это, безусловно, усугубит угрозу российским войскам в незаконно оккупированном Крыму”, — рассказал Бен Ходжес.

По его словам, российские оккупанты в ответ на получение нами F-16 усилят противовоздушную оборону.

“Они будут очень волноваться по этому поводу. Поэтому им придется принимать меры. Они приедут за аэродромами, откуда будут летать F-16. Итак, я имею в виду это часть этого. Это еще одна часть того, что нужно украинским вооруженным силам, чтобы быть успешными и защищать свой народ. Но пройдет некоторое время, прежде чем мы увидим фактическое влияние в воздухе и на земле – это все еще очень хорошие новости”, — подчеркнул Бен Ходжес.

Может ли такое количество самолетов удовлетворить военные нужды Украины

"Ну, конечно, вы захотите больше возможностей. Это, однако, значительное количество. Это будет иметь эффект. Следует помнить, что это не только количество самолетов. Это количество вылетов. Я имею в виду, что во время боя пилоты могут совершать два, три или четыре вылета в день, особенно если они собираются выполнить краткосрочную миссию, выполняют свою миссию, возвращаются, дозаправляются, получают больше боеприпасов, выполняют техническое обслуживание, уходят снова. Поэтому способность украинских ВВС осуществлять боевые вылеты также очень важна", — пояснил военный.

Кроме того, что могут быть и механические проблемы, поскольку самолет – это в первую очередь техника. Он нуждается в техническом обслуживании, должен иметь запчасти.

“Вы должны иметь обученных механиков на земле, чтобы самолет мог летать. Следовательно, это не просто самолет. Это вся система. Без сомнения Украина придумает, как это сделать. Будут подрядчики. Будет разная поддержка. Но важно не количество самолетов. Это количество вылетов, которые можно сгенерировать для выполнения требований миссии ежедневно. Да, я уже говорил, что это должно было произойти 18 месяцев назад. Мы потеряли 18 месяцев, но теперь решение было принято. Итак, давайте продолжим готовиться к использованию этих самолетов, этой новой возможности, как только все будут готовы”, — подытожил Бен Ходжес.

Напомним, что самолеты F-16, которые Украина получит от союзников, способны повлиять на ход войны.

Читайте также: