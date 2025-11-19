Истребители F-16 в Украине: насколько эффективны в уничтожении российских ракет

F-16 / © Associated Press

Реклама

Истребители F-16, впервые появившиеся в украинском небе в августе 2024 года, уже доказали свою эффективность в противодействии российским ударам. На счету именно этих самолетов — более 1300 перехваченных воздушных целей, включая крылатые ракеты, дрона и другие средства поражения.

Такие данные предоставили Воздушные Силы Украины.

Во время сегодняшнего массированного удара украинские пилоты F-16 и Mirage-2000 сбили по меньшей мере 10 российских крылатых ракет, подтвердив высокую результативность западной авиационной техники в украинских условиях.

Реклама

Быстрая адаптация и инновации

Украинские летчики и технические команды в сжатые сроки овладели новейшими истребителями, превратив их в один из ключевых инструментов обороны. В воздушных силах подчеркивают: экипажи применяют собственные инновационные подходы к воздушным боям и перехватам, что обеспечивает стабильно высокие результаты.

Кроме ПВО, F-16 выполняют ударные миссии:

уже поражено более 300 наземных целей,

уничтожены сотни единиц российской техники,

ликвидированы командные пункты, составы БК, узлы управления БПЛА и логистические объекты врага.

Критическая потребность в боеприпасах

Несмотря на успехи, летчики работают в экстремальных условиях, а эффективность F-16 напрямую зависит от снабжения боеприпасами.

В Воздушных Силах подчеркивают: без достаточного количества авиабомб и ракет ни один, даже самый современный истребитель, не может раскрыть свой потенциал.

Реклама

Украина продолжает ожидать стабильных поставок западных средств поражения, которые являются определяющими для успеха на фронте.

Напомним, ранее издание Politico объяснило, почему Украина может не получить 100 французских истребителей Rafale.