Истребители и бомбардировщики: спутниковые фото показали, что было на аэродроме в Крыму до взрывов

До взрывов в оккупированном Крыму на военном аэродроме в Новофедоровке находились российские истребители и бомбардировщики.
Расположенный в Новофедоровке аэродром "Саки" – один из ключевых для российской авиации на полуострове.
Об этом сообщают журналисты проекта "Схемы".
До оккупации Крыма, 2014 года, аэродром был базой Военно-морских сил Украины.
На сегодняшний день на аэродроме "Саки" размещен 43-й истребительный авиационный полк Воздушно-космических сил России. В составе полка – в основном истребители Су-30СМ, Су-33 и бомбардировщики Су-24М.
Отметим, что именно с аэродрома в Новофедоровке российская армия совершает авианалеты и бомбардировки украинских городов.
Журналисты также опубликовали сделанный сервисом Planet Labs спутниковый снимок аэродрома. Так, фото было сделано 9 августа в 11:10 по Киеву, то есть примерно за четыре часа до взрывов. На снимке зафиксированы склады и многочисленная военная авиация.
Напомним, 9 августа в Новофедоровке в оккупированном Крыму прогремели мощные взрывы. Это произошло на военном аэродроме РФ.
В Минобороны РФ заявили, что на аэродроме в Новофедоровке якобы "сдетонировали авиационные боеприпасы", что повлекло за собой взрывы. Объявлена эвакуация населения, сообщается о пострадавших.
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