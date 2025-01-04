Истребители Mirage направляются в Украину: эксперт объяснил, какие возможности получат Силы обороны

Самолеты Mirage получили очень важные для Украины модификации, а именно возможность использовать их для запуска ракет SCALP/Storm Shadow и бомбардировки AASM Hammer.

Украина вскоре получит первые истребители Mirage 2000-5F производства Франции, приспособленные для использования крылатых ракет Scalp-EG и Storm Shadow. При наличии достаточного количества боеприпасов эти самолеты могут усилить боевой потенциал Сил обороны Украины.

Об этом рассказал военный эксперт, основатель БФ "Закроем небо Украины" генерал-лейтенант в отставке Игорь Романенко в интервью "24 каналу".

Уже в этом месяце воздушные силы ВСУ получат первые три самолета Mirage. В общей сложности Франция пообещала передать до десяти своих истребителей.

"Вряд ли можно сказать, что они существенно усилят нас, но любое вооружение, тем более такое сложное как самолеты, безусловно, увеличит наш потенциал. Более того, эти самолеты будут иметь улучшенные характеристики", — отметил эксперт.

Он пояснил, что самолеты Mirage получили очень важные для Украины модификации, а именно возможность использовать их для запуска ракет SCALP/Storm Shadow и бомбардировки AASM Hammer.

"Вопрос в том, сколько всего авиационного вооружения предоставят нам для применения с этих самолетов. Их количество невелико, но очень важно, что они лучше, чем советские самолеты Су-24", — пояснил генерал.

По мнению Игоря Романенко, Украина наконец-то должна начать использовать свою авиацию не только как средства ПВО, как это происходит с американскими истребителями F-16. Очень важна в боевых операциях воздушная поддержка сухопутных войск. И с этой задачей может справиться даже небольшое количество самолетов, которые могут улучшить эффективность поражения наземных целей врага.

Напомним, Украина впервые показала применение высокоточных бомб Hammer. Применение этих бомб позволяет наносить точные удары с большей высоты и дальности, снижая риск для пилотов.

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