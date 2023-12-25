Истребители, танки и сотни оккупантов: Генштаб обновил потери россиян

В течение суток между Силами обороны Украины и российским войском произошло 66 боевых столкновений.
Общие боевые потери российских захватчиков на 25 декабря составили 353 950 человек. За прошедшие сутки уничтожены еще 760 оккупантов. В сутки также уничтожены десятки единиц вражеской техники.
Об этом сообщил Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины.
В целом за время полномасштабной войны уничтожено:
- танков – 5877 (+19)
- боевых бронированных машин — 10919 (+31)
- артиллерийских систем – 8347 (+33)
- РСЗО — 934 (+2)
- средств ПВО — 613 (+2)
- самолетов – 329 (+2)
- вертолетов — 324
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 6436 (+32)
- крылатых ракет – 1616 (+2)
- кораблей и катеров — 22
- подводных лодок — 1
- автомобильной техники и автоцистерн — 11075 (+53)
- специальной техники — 1234 (+5)
Ранее Генштаб ВСУ подтвердил уничтожение российских Су-30 и Су-34. Больше об этом читайте в новости. Стоит отметить, что стоимость одного такого бомбардировщика – около 50 млн долларов.
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