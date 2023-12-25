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Истребители, танки и сотни оккупантов: Генштаб обновил потери россиян

Истребители, танки и сотни оккупантов: Генштаб обновил потери россиян

Оккупанты несут потери на поле боя / Фото: Пресс-служба Генерального штаба ВСУ

В течение суток между Силами обороны Украины и российским войском произошло 66 боевых столкновений.

Общие боевые потери российских захватчиков на 25 декабря составили 353 950 человек. За прошедшие сутки уничтожены еще 760 оккупантов. В сутки также уничтожены десятки единиц вражеской техники.

Об этом сообщил Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины.

В целом за время полномасштабной войны уничтожено:

  • танков – 5877 (+19)
  • боевых бронированных машин — 10919 (+31)
  • артиллерийских систем – 8347 (+33)
  • РСЗО — 934 (+2)
  • средств ПВО — 613 (+2)
  • самолетов – 329 (+2)
  • вертолетов — 324
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 6436 (+32)
  • крылатых ракет – 1616 (+2)
  • кораблей и катеров — 22
  • подводных лодок — 1
  • автомобильной техники и автоцистерн — 11075 (+53)
  • специальной техники — 1234 (+5)

Ранее Генштаб ВСУ подтвердил уничтожение российских Су-30 и Су-34. Больше об этом читайте в новости. Стоит отметить, что стоимость одного такого бомбардировщика – около 50 млн долларов.

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