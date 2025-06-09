Magura V7 / © ГУР Минобороны

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Украина осуществила значительный технологический прорыв в области беспилотных боевых систем за последние три года. Одним из самых современных достижений стал многоцелевой морской дрон Magura V7, который воплощает новую стратегию ведения войны на воде. В мае он стал участником уникальной боевой операции.

Об этом пишет The New York Times.

Беспилотник Magura V7 имеет форму обтекаемого скоростного катера и оснащен ракетами с обеих сторон. Его ключевое преимущество — способность действовать в открытом море в течение длительного времени, устраивая засады на российские боевые самолеты и нанося внезапные удары.

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В мае этот дрон стал участником уникальной боевой операции. По информации из украинских источников, Magura V7 вместе с другими морскими беспилотниками участвовал в уничтожении двух российских истребителей Су-30. Это стало первым зафиксированным случаем в мире, когда беспилотный катер поразил военный самолет во время реального боя.

В Главном управлении разведки Минобороны Украины отмечают, что Magura V7 выполняет не только автономные задачи — он также может выступать как плавательная платформа для запуска других дронов, включая беспилотники-камикадзе. Фактически, это мобильная база для координации сложных операций на море.

«Эти дроны представляют собой будущее», — акцентировал представитель ГУР Андрей Юсов во время официальной презентации нового вооружения.

В то же время финский военный аналитик Паси Паройнен отметил, что хотя Magura V7 сам по себе не является решающим фактором в войне, в сочетании с другими технологиями этот дрон может существенно изменить ход боевых действий.

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Характеристики дрона Magura V7

Magura V7 имеет повышенную мореходность, большую автономность и увеличенный радиус действия. Он может выполнять различные функции, такие как разведка, патрулирование и транспортная платформа для доставки грузов.

Вот основные характеристики Magura V7:

Длина: 7,2 м.

Вес: 3400 кг.

Полезная нагрузка: до 650 кг.

Радиус действия: до 800 морских миль (1480 км).

Автономность: не менее 48 ч., до 7 суток при работе от генератора.

Максимальная скорость: не менее 39 узлов (72 км/ч).

Двигатель: дизельный двигатель мощностью 270 л.

Объем топливного бака: 1200 л.

Боевая часть: может оснащаться пулеметом, ракетами, другими боевыми модулями.

Мореходность: способен работать при волнении моря до 3 баллов (высота волн до 1,25 м).

К слову, 7 июня украинские военные сбили российский многоцелевой истребитель Су-35

По словам председателя Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ Ивана Тимочко, с начала полномасштабной войны подтверждено уничтожение около 15 самолетов Су-35. Но по неофициальным данным, речь может идти о более 25.

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