Истребляют каждый день: эксперт назвал приоритетную задачу ВСУ во время контрнаступления

По словам Грабского, фактически каждый день украинские военные уничтожают в среднем по одному дивизиону артиллерии противника.
Российские оккупанты до сих пор имеют преимущество в артиллерии, поэтому при контрнаступлении приоритет ВСУ – вражеские объекты артиллерийских систем и снарядов к ним.
Об этом в эфире общенационального телемарафона рассказал военный эксперт Сергей Грабский.
"Противник имеет серьезные ресурсы по артиллерии и именно поэтому мы рассматриваем эту задачу как приоритетную: истощение артиллерии противника. То есть как ликвидацию физических объектов артиллерийских систем, так и запасов боеприпасов и других ресурсов", — сказал Грабский.
По его информации, фактически ежедневно украинские военные уничтожают в среднем по одному дивизиону артиллерии противника.
"Минимум 18 стволов артиллерии или систем залпового огня. По некоторым расчетам, наши потери (по артиллерии, – ред.) составляют один до четырех", – подытожил эксперт.
Ранее BILD писало, что Россия потеряла преимущество в артиллерии на Запорожском фронте.
Также военные рассказывали, что ВСУ получают преимущество в артиллерии на Бахмутском направлении.
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