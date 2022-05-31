ISW: боевой дух оккупантов снижается из-за больших потерь среди молодых офицеров РФ (карты боев)

Российские войска сосредоточились на перегруппировке близ Изюма для возобновления наступления на Славянск и Барвенково и провели лишь незначительные безуспешные атаки.

В новом отчете американского Института изучения войны отметили, что оккупантам до сих пор не удалось полностью взять в оцепление Северодонецк.

Так, военные эксперты США пишут, что рост потерь среди российских младших офицеров, вероятно, еще больше усугубит российский провал и приведет к дальнейшему моральному срыву.

Министерство обороны Великобритании заявило 30 мая, что российские войска понесли сокрушительные потери среди офицеров среднего и младшего ранга.

"Офицеры батальонов и бригад продолжают подвергать опасности военных РФ, вместо того, чтобы командовать с тыла и делегировать офицерам низшего ранга — из-за того, что старшие российские офицеры держат их на "бескомпромиссном уровне ответственности" за свои действия", — добавили специалисты.

Министерство обороны Великобритании также сообщило, что младшие офицеры отвечают за тактические операции низкого уровня из-за отсутствия профессионализма и модернизации в российских вооруженных силах и что продолжающиеся потери этих младших офицеров усложнят командование и управление, особенно в батальоне. Тактические группы (БТГ) собраны из выживших из нескольких других подразделений.

Российские войска сосредоточились на перегруппировке близ Изюма для возобновления наступления на Славянск и Барвенково и провели лишь незначительные, безуспешные атаки.

Они постепенно продвигаются к Славянску и пытаются наступать на сам город в ближайшие недели, но вряд ли добьются решающего успеха.

ISW

Основные усилия — Восточная Украина

Подчиненные основные усилия оккупантов сосредоточились на южной Харьковской, Донецкой, Луганской областях. Их цель: оцепить украинские силы на востоке Украины и захватить всю Донецкую и Луганскую области, территорию, которую заявляют доверенные лица России на Донбассе, сообщают эксперты.

Российские войска обстреляли украинские позиции севернее Харькова и 30 мая не сделали ни одного подтвержденного продвижения.

Россияне нанесли РСЗО и артиллерийские удары по Одноробовке, Уде, Русским Тишкам, Черкасским Тишкам, Русской Лозовой, Питомнику, Борщевой, Победе, Циркунах, Шестаковому и Киевскому району г. Харькова.

Украинский Генштаб заявил, что целью этих артиллерийских обстрелов является сдерживание дальнейшего продвижения Украины к международной границе.

ISW ранее оценили, что деморализация, плохое командование и контроль среди российских войск могут предоставить украинским силам возможности для проведения разумных контрнаступлений, особенно в связи с тем, что российские военные продолжают вкладывать ресурсы в битву за Северодонецк за счет усилий по другим направлениям.