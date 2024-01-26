ISW: Кремль больше не предлагает помилования осужденным, которые идут на войну

Российские чиновники больше не предлагают помилование осужденным новобранцам и существенно изменяют условия их службы на войне в Украине.

Об этом сообщили аналитики Института изучения войны (ISW).

Отмечается, что российские чиновники, вероятно, прекратили набор в подразделения "Шторм-Z" в августе 2023 года и начали вербовать осужденных в подразделения "Шторм-V" на основе новых условий контракта.

"Российские чиновники ранее вербовали осужденных, обещая помилование и шестимесячные контракты, а подразделения "Шторм-V", как сообщается, не обещают помилование или даже условно-досрочного увольнения и продлевают контракты осужденных на неопределенный срок до конца войны", — говорится в сообщении.

Кремль, скорее всего, продлил контракты на основании распоряжения президента России Владимира Путина о частичной мобилизации, как это делают российские военные в отношении мобилизованных.

Российское оппозиционное издание "Важные истории" сообщило 25 января, что личный состав "Шторма-Z" обратился с письмом к Путину с просьбой решить проблему с отсутствием обещанных выплат, выплат за ранения и документов о снятии судимости для личного состава.

В то же время российская военная прокуратура написала, что указ Путина, обещающий единовременные выплаты в случае ранения или гибели, не касается бойцов "Шторма-Z".

Напомним, Минюст РФ объявил об историческом рекорде по сокращению количества заключенных. Так, в 2023 году число "зэков" в российских исправительных колониях уменьшилось, по меньшей мере, на 52 тысячи человек.

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