ISW назвали катастрофические потери российской армии в Украине

Россия менее чем за год войны в Украине потеряла солдат почти столько же, сколько в США за восемь лет войны во Вьетнаме.

Как подсчитали аналитики из Института изучения войны, ссылаясь на данные американской разведки в The Sun, общие потери российских военных в Украине оцениваются в 188 тысяч человек по состоянию на 20 января, что предусматривает возможную ликвидацию 47 тысяч россиян менее чем за год.

"Историческое соотношение раненых и убитых на войне составляет 3:1, что указывает на то, что российские потери в Украине близки к общему количеству погибших США во Вьетнамской войне", — говорится в отчете экспертов.

Аналитики ссылаются на данные Национального архива США, согласно которым количество погибших во Вьетнамской войне составило около 58 тысяч человек за восемь лет боев.

По данным Генштаба, по состоянию на 22 января потери россиян в войне против Украины составили около 120 760 человек.

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