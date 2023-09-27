ISW об успехах ВСУ в Запорожской области: достигли окраины Новопрокоповки

Вооруженные силы Украины продолжают наступательные действия в Мелитопольском направлении. Они также проводили наступательные операции на западе Запорожской области и достигли северной окраины Новопрокоповки.

Об этом говорится в сознательном отчете Института изучения войны (ISW).

В свою очередь подразделения 42-й мотострелковой дивизии РФ дислоцируются под Токмаком. Впрочем, командование оккупантов не укомплектовало глубоко многоэшелоновую оборону на юге Украины.

"Напряженность между российскими подразделениями, действующими на передовой и в тылу западной Запорожской области, угрожает целостности российской обороны и способствует контрнаступлению ВСУ", — отмечают в ISW.

По информации ISW, ситуация в Вербовом остается непонятной, поскольку 26 сентября Силы обороны продолжали наступательные действия на западе Запорожской области.

Российские войска вели контратаки в районе Бахмута, но не добились подтвержденных успехов, отмечают американские аналитики. Тем временем украинский Генштаб сообщил, что украинские войска отразили пять контратак россиян вблизи Клищиевки.

Ранее в ISW сообщали, что ВСУ могут совершить значительный прорыв на юге. Эксперты продолжают считать, что у ВС РФ нет достаточных сил, развернутых в Западной Запорожской области в Украине, чтобы полностью укомплектовать свою эшелонированную оборону.

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