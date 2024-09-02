ISW оценивает, что россияне, возможно, захватили два населенных пункта на Покровском направлении

Российские военные недавно продвинулись в направлении Покровска на фоне продолжения наступательных операций в этом районе по состоянию на 1 сентября.

Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).

Геолокационные кадры, опубликованные 1 сентября, свидетельствуют о том, что российские войска недавно продвинулись к западу от Михайловки и в центральную часть Долиновки (оба населенных пункта находятся юго-восточнее Покровска). ISW оценивает, что российские силы, по всей вероятности, захватили эти населенные пункты.

Однако ISW не подтвердил информацию о том, что российские войска действуют в пределах Селидового (также юго-восточнее Покровска), несмотря на многочисленные российские заявления за последние несколько дней о продвижении внутри этого населенного пункта.

Министерство обороны России заявило, что российские войска захватили Птичи (юго-восточнее Покровска) по состоянию на 1 сентября, хотя ISW оценивает, что российские силы захватили этот населенный пункт еще 22 августа.

Напомним, российские войска после захвата Авдеевки в феврале начали наступление на Покровском направлении, сосредоточив там самые боеспособные подразделения. Они смогли продвинуться в Покровск на 10 км и в Селидово на 3 км. Ежедневно на этом направлении происходит около 50 боеприкосновений, и Россия имеет преимущество в живой силе и технике. Несмотря на сложную ситуацию, украинские силы удерживают контроль над регионом.

Экс-командир "Азова" и заместитель командира 3-й ОШБр майор ВСУ Максим Жорин заявил, что захват Покровска российскими оккупантами откроет для них новые возможности для дальнейшего наступления, что может иметь серьезные последствия для Украины.

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