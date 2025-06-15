ISW: Оккупанты развернули наступление на Днепропетровскую область с трех сторон

Россияне наступают на Днепропетровщину по трем направлениям / © Associated Press

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Российские оккупационные войска продолжают попытки прорыва в Днепропетровскую область, сосредоточив усилия на трех тактических направлениях.

Об этом свидетельствуют данные американского Института изучения войны (ISW).

По данным ISW, враг медленно, но продвигается к востоку от Новопавловки. Недавно обнародованные кадры подтверждают, что россияне вошли в центральную часть села Орехово и, вероятно, полностью его контролируют. В наступлении участвует, в частности, 80-й танковый полк РФ.

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Где именно наступает враг

Российские войска пытаются продвигаться в Днепропетровщину с разных сторон:

С восточного направления: Основные бои идут восточнее Новопавловки, где действует 41-я общевойсковая армия РФ. Российские подразделения также продвигаются в районах Котляровки и Муравки. В марте-апреле этого года оккупанты активизировали наступление юго-западнее Покровска и уже приблизились к административной границе Донецкой и Днепропетровской областей.

С юго-восточного направления: Враг продвигается юго-восточнее Дачного, вглубь Днепропетровской области. Это происходит для поддержки других атак. Хотя ВСУ контратакуют в районе Алексеевки, россияне, по данным ISW, пытаются двигаться вдоль трассы Курахово-Новопавловка (Т-0428).

С южного направления: Недавние атаки в районе Комара также преследуют цель захватить Новопавловку. По информации украинского обозревателя Константина Машовца, некоторые российские подразделения уже заняли Федоровку (южнее Комара) и продвигаются из Отрадного и Богатыря в сторону Запорожья. Оккупанты перебросили сюда дополнительные силы, чтобы усилить свои позиции.

В общем, ISW отмечает, что российские войска стремятся продвинуться на север в Днепропетровскую область и в населенные пункты Новопавловка и Ивановка, двигаясь вдоль реки Мокри Ялы.

Напомним, ISW не подтвердил обнадеживающее заявление Зеленского об увольнении Андреевки в Сумской области. Аналитики отметили, что у них нет визуальных доказательств для подтверждения сообщений о продвижении ВСУ в Сумской области.