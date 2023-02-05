ISW спрогнозировали направление очередного российского наступления

Следующее российское наступление, скорее всего, состоится не в направлении города Запорожья, а в Луганской области.

Такой прогноз сделал Институт изучения войны (ISW).

"Вряд ли российские решительные наступательные операции будут направлены на Запорожье с западной линии фронта Донецк – Запорожье, поскольку российские военные продолжают готовиться к наступлению на западе Луганской области", – говорится в отчете ISW.

Аналитики приняли во внимание информацию советника украинского мэра Мариуполя Петра Андрюшенко о том, что российские военные в Мариуполе рассказывают жителям, что российские военные отдали приказ о наступлении на Угледар, районы юго-западнее Бахмута, города Запорожья и Запорожской области. Он добавил, что Россия также наращивает силы в казармах и населенных пунктах на дорогах, ведущих к передовым позициям, и ввела в Мариуполь и его окрестности дополнительные 10-15 тысяч солдат. Андрюшенко отметил, что у российских войск, как сообщается, есть 30 тысяч военных на мариупольском направлении.

"ISW продолжает оценивать, что Россия сосредотачивает войска и военную технику для проведения решительного наступления на запад Луганской области и направления Бахмута, – говорится в отчете. – ISW продолжает наблюдать за перемещением Россией военной техники и элитных подразделений, а также за подготовкой материально-технического обеспечения. Российские войска также усиливают атаки на Бахмут, пренебрегая линиями фронта вокруг города Донецк. Украинские военные сообщают, что российские войска не собрали достаточно мощную ударную группировку для наступления на запорожском направлении".

Россияне распространяют информацию, что в конце января они продвинулись в Запорожской области. ISW не верит и это как информационная операция, направленная на рассредоточение украинских войск накануне решающего наступления на востоке.

Напомним, в конце января секретарь СНБО Украины Алексей Данилов предупредил, что Россия может через две-три недели устроить серьезную эскалацию. Враг может попытаться устроить еще одну атаку с севера, юга и востока.

Директор ЦРУ Уильям Бернс предупреждал, что следующие полгода войны будут "критическими", когда на фронте будут проходить ключевые события. Бернс считает, что этот период станет решающим.

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