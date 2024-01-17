ISW зафиксировал продвижение окупантов в районе Кременной и Бахмута: где и как выглядит карта боевых действий

Украинское командование не прокомментировало соответствующую информацию.
Американские аналитики заявляют о продвижении российских оккупантов вблизи Кременной Луганской области и Бахмута Донецкой области.
Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW), ссылающемся на спутниковые фотографии.
Геолокационные кадры, опубликованные 15 января, показывают, что российские войска продвинулись к северу от Дибровы (юго-западнее Кременной). В ISW ссылаются на российские и украинские источники, якобы заявившие о позиционных боях:
- северо-восточнее Купянска вблизи Синьковки;
- восточнее Купянска вблизи Петропавловки; северо-западнее Кременной близ Макеевки и Площадки;
- к западу от Кременной возле Тернов, Торского, Ямполевки;
- юго-западнее Кременной близ Серебрянского лесничества и Дибровы;
- к югу от Кременной возле Белогоровки и Григоровки.
Российские милблогеры, ссылаясь на неизвестные украинские источники, утверждали, что их войска продвинулись в районе Макеевки. Впрочем, в ISW это не подтверждают.
Также американские аналитики, ссылаясь на геолокационные кадры от 15 января, заявляют якобы о продвижении оккупантов вблизи Бахмута, а именно к северу от Клещиевки.
"Российские и украинские источники утверждают, что позиционные бои шли к северо-востоку от Бахмута близ Веселого и Верхнекаменского; к северо-западу от Бахмута возле Богдановки; к западу от Бахмута возле Ивановского; и к юго-западу от Бахмута возле Клищиевки и Андреевки", – заявляют в ISW.
Напомним, в ISW назвали даты "нового наступления РФ". ТСН.ua проанализировал информацию, опубликованную у матерей. Можно ли ей доверять – читайте ЗДЕСЬ.
Читайте ведущие новости дня: