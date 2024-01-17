ISW зафиксировал продвижение окупантов в районе Кременной и Бахмута: где и как выглядит карта боевых действий

Американские аналитики заявляют о продвижении российских оккупантов вблизи Кременной Луганской области и Бахмута Донецкой области.

Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW), ссылающемся на спутниковые фотографии.

Геолокационные кадры, опубликованные 15 января, показывают, что российские войска продвинулись к северу от Дибровы (юго-западнее Кременной). В ISW ссылаются на российские и украинские источники, якобы заявившие о позиционных боях:

северо-восточнее Купянска вблизи Синьковки;

восточнее Купянска вблизи Петропавловки; северо-западнее Кременной близ Макеевки и Площадки;

к западу от Кременной возле Тернов, Торского, Ямполевки;

юго-западнее Кременной близ Серебрянского лесничества и Дибровы;

к югу от Кременной возле Белогоровки и Григоровки.

Карта боевых действий вблизи Кременной. ФОТО: ISW

Российские милблогеры, ссылаясь на неизвестные украинские источники, утверждали, что их войска продвинулись в районе Макеевки. Впрочем, в ISW это не подтверждают.

Также американские аналитики, ссылаясь на геолокационные кадры от 15 января, заявляют якобы о продвижении оккупантов вблизи Бахмута, а именно к северу от Клещиевки.

"Российские и украинские источники утверждают, что позиционные бои шли к северо-востоку от Бахмута близ Веселого и Верхнекаменского; к северо-западу от Бахмута возле Богдановки; к западу от Бахмута возле Ивановского; и к юго-западу от Бахмута возле Клищиевки и Андреевки", – заявляют в ISW.

Карта боевых действий возле Бахмута. ФОТО: ISW

Напомним, в ISW назвали даты "нового наступления РФ". ТСН.ua проанализировал информацию, опубликованную у матерей. Можно ли ей доверять – читайте ЗДЕСЬ.

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