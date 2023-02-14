Италия и Франция передадут Украине противовоздушные системы SAMP/T – Остин

Министр обороны США сообщил о других вкладах со стороны стран-участниц Контактной группы: в частности, Франция и Австралия согласились передать Украине дополнительные боеприпасы калибра 155 миллиметров.

По итогам заседания Контактной группы по обороне Украины (Рамштайн-9) Италия и Франция анонсировали передачу Украине новых систем противовоздушной обороны SAMP/T.

Об этом заявил во вторник во время пресс-конференции в Брюсселе министр обороны США Ллойд Остин, передает "Укрниформ".

"Сегодня мы услышали о значительных новых вкладах в сфере противовоздушной обороны. В том числе со стороны Италии и Франции, которые совместно заявили, что предоставит Украине систему ПВО SAMP/T", — заявил Остин.

Он подчеркнул, что участники международной коалиции согласились с необходимостью сделать все возможное, чтобы предоставить Украине как можно больше возможностей противовоздушной обороны и интегрировать их в единую систему.

"И я хотел бы добавить, что Украина проделала эффективную работу по перехвату многих ракет, запущенных россией во время недавних атак. Но мы стремимся обеспечить, чтобы они (украинцы – ред.) имели возможности, чтобы защитить себя", — добавил Остин.

Министр обороны США также сообщил о других вкладах со стороны стран-участниц Контактной группы. По его словам, Франция и Австралия согласились передать Украине дополнительные боеприпасы калибра 155 миллиметров.

"И в конце концов, позвольте мне также поблагодарить Норвегию, которая только что объявила, что предоставит $7,5 миллиарда евро военной и гражданской помощи Украине в течение следующих пяти лет. Это очень важное обязательство", — отметил Остин.

Кроме того, по его словам, во время заседания в Брюсселе обсуждалась "синхронизация усилий" по обеспечению учений украинских подразделений для работы на передаваемой ВСУ технике. В этом контексте он отметил, что в общей сложности союзники передали Украине техники и вооружений на более восьми боевых бригад.

Напомним, сегодня, 14 февраля, на заседании Контактной группы по обороне Украины в формате "Рамштайн", обсуждали, в частности, обеспечение Украины необходимыми боеприпасами.

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