Италия поддерживает членство Украины в Евросоюзе, – премьер-министр Драги

Премьер-министр Италии Марио Драги публично поддержал вступление Украины в ЕС.

Премьер-министр Италии Марио Драги заявил, что власти поддерживают членство Украины в Европейском Союзе.

Он также пообещал военную помощь и поддержку беженцев из Украины.

Об этом Драги сказал после выступления президента Владимира Зеленского в итальянском парламенте, пишет агентство Ansa.

"Я хочу сказать президенту Зеленскому, что Италия на стороне Украины в этом процессе. Италия хочет, чтобы Украина была в Европейском Союзе", – заявил политик.

Он подчеркнул, что Украина имеет право быть безопасной, свободной, демократической.

Напомним, Италия готова восстановить уничтоженный российскими войсками драмтеатр в Мариуполе Донецкой области.

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