Италия призвала своих граждан "немедленно уехать из Украины": причина

Италия призвала своих граждан уехать из Украины из-за ракетной опасности.
Посольство Италии в среду, 10 мая, снова призвало своих граждан "немедленно уехать из Украины".
Об этом пишет CNN.
В среду Италия призвала своих граждан, все еще находящихся в Украине, "немедленно" покинуть страну накануне ожидаемого украинского контрнаступления ВСУ.
"Ракетные обстрелы по всей стране продолжаются. Всем находящимся в Украине соотечественникам рекомендуется немедленно покинуть ее. Риск коллапса энергетической инфраструктуры остается", — говорится в сообщении на сайте посольства Италии в Киеве.
Напомним, военный эксперт Олег Жданов уверен, что ситуация в ближайшее время не изменится, и россияне будут атаковать Украину ракетами и беспилотниками.
Также спикер Воздушных сил Юрий Игнат объяснил, что украинские сил ПВО не могут мгновенно перехватывать все российские ракеты и дроны по двум основным причинам.
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