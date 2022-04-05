Итальянцы организовали эвакуацию к себе украинцев с горячих точек

Каждый из них имеет ужасную историю.

Из Львовщины в Италию эвакуировали полторы сотни вынужденных переселенцев из горячих точек, где продолжаются боевые действия. Сюда волонтеры или эвакуационные поезда их доставили из центральной и Восточной Украины. А уже со Львовщины итальянские благотворительные организации своим транспортом отвезут украинцев в Рим, Болонью, Падую. Бесплатно поселят и обеспечат пакет социальных услуг. В приоритете – люди с инвалидностью.

Об этом говорится в ТСН.

У каждого из переселенцев, которых эвакуируют в Италию, своя болезненная история.

Бабушка маленькой Вари из Северодонецка. Семья долго не решалась покинуть родной город. «Нам воины говорят: «Чего вы ждете, вы ждете мину на голову? Выезжайте побыстрее». Уже многие выехали. Мы не решались, сидели до последнего», – рассказывает женщина.

Что удастся убежать от рашистов и выбраться из страждущего Мариуполя до последнего не верила и Наталья. «В Мариуполе у меня было два раза, что я говорила, может совершить суицид, потому что умирать от ран, кровотечений будет очень больно, настолько я была деморализована, что постоянно бомбежка», — вспоминает женщина.

Дни и ночи в бомбоубежище, без связи, на дровах готовили еду, делили так, чтобы каждому хватало, чтобы не умереть от голода. Но это было не самое страшное. Труднее всего давалась разлука с сыном. Борис незрячий и во время полномасштабного вторжения рашистов был в Харькове. Над парнем даже оформили временное попечительство, потому что думали, что его мать погибла.

Но женщине удалось выбраться. Спасли ее ромы. «Как оказалось с нами были цыгане, и за ними приехал знакомый и забрал весь табор и они впихнули еще нас», – вспоминает Наталья.

Более полусотни микробусов привезли гуманитарную помощь из Италии, ее разгрузили. А теперь на них же эвакуируют полторы сотни человек – в первую очередь с инвалидностью. У Татьяны ДЦП. Из-под Чернигова она спаслась с двумя детьми. Трехлетней Дашкой и 9-летней Настей.

«Ради безопасности детей, потому что я человек с инвалидностью, в бомбоубежище не спрячусь, дети, напуганные были все время, стреляли, они спать не могли, жить не могли», — говорит женщина.

"Организатором события является Миссионерская организация Папы Ивана. Туда входит 90 организаций из Италии, правительственные и неправительственные, соответственно они все покрывают», — говорят организаторы.

Из Львовщины в Италию эвакуировали 150 вынужденных переселенцев

Итальянские семьи уже ждут украинцев. «Вот это наш дом, куда должны приехать люди, мы ждем вас, чтобы помочь вам отойти от ужасов и страданий, которые вы пережили. Гостеприимно ждем, украинцы», – показывают итальянцы дом.

«Их поселят в крупных городах – Турин, Болония, Рим. Их поселят в семьях, либо будут иметь индивидуальное жилье. Также будут оказывать ежемесячную финансовую помощь, помогут с изучением языка и поиском работы, а детей устроят в школы», – добавляет волонтер из Италии Александр.

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