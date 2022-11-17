Итальянский друг Путина Берлускони уверен, что только он может убедить главу Кремля закончить войну к Рождеству

Берлускони хочет, чтобы мирное соглашение было при его посредничестве.
Бывший премьер-министр Италии, лидер партии "Вперед, Италия" Сильвио Берлускони, являющийся хорошим другом Путина, считает, что только он может склонить российского диктатора начать мирные переговоры с Украиной к Рождеству и завершить войну.
Об этом сообщает Spectator.
Как пишет издание, Берлускони хочет, чтобы мирное соглашение было при его посредничестве, которое может стать его "политической песней". Западный политик в ожидании етого.
"Россия испытала еще одно военное унижение, покинув ключевой город Херсон, и, как сообщается, администрация Байдена говорит Владимиру Зеленскому серьезно подумать о мире. Витторио Сгарби, доверенное лицо Берлускони, а ныне заместитель министра культуры в новом правительстве Джорджии Мелони, сказал, что Берлускони считает себя единственным возможным брокером", – говорится в статье.
По источникам Spectator, Берлускони верит, что сможет это сделать. И если это сделает, "не взрывая позиции НАТО, он войдет в учебники истории как мировой герой".
Авторы материала утверждают, что большинство итальянцев хотят, чтобы Зеленский договорился о компромиссе с Путиным. Это был первый в Европе большой протест против войны в Украине.
Стоит добавить, что Берлускони был посредником в переговорах между Западом и Россией ранее – на Римском саммите 2002 года, на котором был создан постоянный совет Россия-НАТО.
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