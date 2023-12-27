Итог года: сколько российских танков уничтожила СБУ в течение 2023-го

В 2023 году СБУ уничтожила более 500 российских танков.

С начала 2023 года сотрудники СБУ ликвидировали более полутысячи российских танков, которые обстреливали и пытались прорвать позиции сил обороны.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

"Украинская спецслужба ежедневно методически "минусует" вражескую бронетехнику в боях на восточном и южном фронтах. Среди уничтоженных танков страны-агрессора – новейшие Т-90 и Т-90М, стоимость которых составляет около 5 млн американских долларов каждый", — рассказали в СБУ.

В первую очередь оккупанты использовали эту технику в составе так называемых "бронекулаков" для штурма Авдеевки и Бахмута. Также захватчики привлекали тяжелую бронетехнику для сдерживания контрнаступательных операций украинских защитников на Мелитопольском и Бердянском направлениях.

"Эффективное уничтожение российских танков на поле боя явилось результатом филигранных оперативно-боевых операций СБУ совместно с подразделениями ВСУ. Для максимального поражения российской бронетехники был привлечен мощный арсенал противотанкового вооружения и современных беспилотных летательных аппаратов", — сообщили защитники.

Напомним, ранее глава Службы безопасности Украины Василий Малюк заявил, что украинские спецслужбы "готовят сюрпризы" для российских захватчиков. В следующем году в планах – усиление разведывательных операций и осуществление диверсионных ударов как по объектам врага во временно оккупированных регионах, так и на территории самой России.

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