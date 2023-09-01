Итог лета по-украински: эксперт подсчитал, сколько российской техники сгорело за три теплых месяца

За последние три месяца лета россияне потеряли десятки тысяч личного состава и тысячи единиц техники.
Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко подсчитал, сколько российской техники сгорело за три месяца лета.
Об этом он написал в своем Telegram.
Так, с 1 июня по 31 августа 2023 года российские оккупационные войска потеряли:
- личный состав – 55 120 тел;
- танки – 655 ед;
- ББМ – 1 135 ед;
- артиллерия ствольная – 2 056 ед;
- артиллерия реактивная – 160 ед;
- ПВО – 167 ед;
- автотранспорт – 1 770 ед;
- специальная техника – 373 ед;
- вертолеты — 18 ед;
- самолеты (сбитые в ОП Украины) – 2 ед.
"По моему глубокому убеждению, в сентябре акцент начнет смещаться больше к ББМ и танкам. В августе был замечен этот процесс, а на рубеже сентябрь-октябрь, не исключена его катализация", — добавил эксперт.
Напомним, секретарь СНБО Алексей Данилов рассказал, как и когда Украина начала работу над дальнобойным оружием, которым нанесли удар по территории РФ.
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