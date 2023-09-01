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Итог лета по-украински: эксперт подсчитал, сколько российской техники сгорело за три теплых месяца

Автор
Оксана ЗинченкоОксана Зинченко
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Итог лета по-украински: эксперт подсчитал, сколько российской техники сгорело за три теплых месяца

Уничтоженный российский танк / Фото: Генеральный штаб ВСУ / Facebook

За последние три месяца лета россияне потеряли десятки тысяч личного состава и тысячи единиц техники.

Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко подсчитал, сколько российской техники сгорело за три месяца лета.

Об этом он написал в своем Telegram.

Так, с 1 июня по 31 августа 2023 года российские оккупационные войска потеряли:

  • личный состав – 55 120 тел;
  • танки – 655 ед;
  • ББМ – 1 135 ед;
  • артиллерия ствольная – 2 056 ед;
  • артиллерия реактивная – 160 ед;
  • ПВО – 167 ед;
  • автотранспорт – 1 770 ед;
  • специальная техника – 373 ед;
  • вертолеты — 18 ед;
  • самолеты (сбитые в ОП Украины) – 2 ед.

"По моему глубокому убеждению, в сентябре акцент начнет смещаться больше к ББМ и танкам. В августе был замечен этот процесс, а на рубеже сентябрь-октябрь, не исключена его катализация", — добавил эксперт.

Напомним, секретарь СНБО Алексей Данилов рассказал, как и когда Украина начала работу над дальнобойным оружием, которым нанесли удар по территории РФ.

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Дата публикации
Просмотры
199
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