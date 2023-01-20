Итоги Рамштайна: Ллойд Остин сообщил, какое вооружение союзники передадут Украине

Партнеры сосредоточились на том, чтобы Украина имела возможность и мощь для того, чтобы достигать определенных успехов на поле боя прямо сейчас.

На американской авиабазе Рамштайн в Германии 20 января состоялась восьмая международная встреча в формате Рамштайн по военной помощи Украине, которая собрала представителей оборонных ведомств более 50 стран мира.

Координировали встречу глава Пентагона Ллойд Остин и министр обороны Украины Алексей Резников.

Министр обороны США Ллойд Остин на пресс-конференции по итогам встречи Рамштайн-8 сообщил, что партнеры сосредоточились на том, чтобы Украина имела возможность и мощь для того, чтобы достигать определенных успехов на поле боя прямо сейчас.

"Как мы увидели в Днепре – Россия продолжает атаковать украинскую критическую и гражданскую инфраструктуру. Россия продолжает бить по украинским городам крылатыми ракетами и дронами. Как растет жестокость России, решительность этой контактной группы растет. Несколько стран, включая Францию, Германию и Великобританию, помогли системами ПВО: Германия – Patriot, США – ракеты Patriot и обучение, Канада закупила NASAMS”, – отметил глава Пентагона.

Какое вооружение союзники передадут Украине

ПВО от Франции, Германии и Великобритании, в частности, батарея ЗРК Patriot от Германии и ЗРК Avanger;

ракеты для Patriot, пусковые установки и обучение от Нидерландов;

покупка Канадой ЗРК NASAMS и снарядов к ней;

БТР Bradley, БТР Stryker, внедорожники, машины с защитой от снарядов;

танки Challenger 2 от Великобритании;

БМП CV90 и САУ Archer от Швеции;

19 гаубиц от Дании;

вертолеты, ПЗРК Stinger и другое оборудование от Латвии;

большой пакет помощи от Эстонии, в который входят 155-мм снаряды для гаубиц и не только.

Ллойд Остин подтвердил, что Германия пока не приняла решения о передаче танков Leopard Украине. Он напомнил, что ряд стран предлагает Украине танки из своих запасов, в частности, Польша предоставит Украине танки.

"Я думаю, что вы уже слышали, что сказал министр обороны Германии ранее о предоставлении танков Leopard 2. Да, мы сосредоточились на том, чтобы Украина имела возможность и мощь для того, чтобы делать определенные успехи на поле боя прямо сейчас. Мы понимаем, о каком промежутке времени мы говорим: с сегодняшнего дня и до весны, когда будет благоприятная пора для контрнаступления, когда речь о танках, да, сегодня Польша предлагает Украине предоставить танки. Пока что какие-то другие дополнительные объявления я не могу предоставить. Вы слышали, что сказал министр обороны Германии. Они пока не готовы предоставить Украине Leopard", — отметил он.

В то же время министр обороны ФРГ анонсировал весенний пакет военной помощи Украине на 1 миллиард евро. "Мы говорим в целом о весеннем пакете стоимостью свыше 1 млрд евро", — проинформировал Писториус, добавив, что общая стоимость оказанной Германией военной помощи превысит 3,3 миллиарда евро.

Напомним, украинский президент Владимир Зеленский призвал участников "Рамштайна" ускориться с поставкой вооружения для ВСУ. Ведь время и затягивание войны играют на руку российским оккупантам.

Бронетанковый "Рамштайн": Украина получит танки Leopard - подробности от Офиса президента

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