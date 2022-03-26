Иван Дорн эмоционально прокомментировал вторжение российских оккупантов в его родной город Славутич

У артиста в городе осталось много друзей и родственников.

Певец Иван Дорн очень переживает из-за войны в Украине, а сегодня российские захватчики вошли в родной город артиста – Славутич.

Сегодня, 26 марта, в эфире "Сніданку з 1+1" Дорн по онлайн связи рассказал, что не находит себе места из-за того, что российские оккупанты находятся в Славутиче. В городе у Дорна осталось много друзей, а также родители его жены.

"Все мое детство. Они сейчас захватили то, что я даже не мог представить себе, что будет захвачено российскими оккупантами. Я не могу это представить. Я сейчас на связи с теми, кто сейчас там и мы не можем понять ситуацию до конца", – сказал Иван.

По словам певца, его жена находится постоянно на связи с родителями, которые рассказали, какая в городе ситуация:

"Они говорят, что выстрелы в небо слышат и до захвата было тоже очень много взрывов, были слышны артиллерийские выстрелы. Мы с женой в безопасном месте сейчас, но в Славутиче наши родные, родители моей жены, много друзей. В принципе, весь город для меня сверхважный, потому что я планировал еще там свою старость встретить. Это самый молодой город Украины, супер архитектура, супер люди. Я не понимаю, зачем вообще они туда полезли, зачем им нужен этот город. Там нет такой сверхважной инфраструктуры, он стоит вдали от всего", – сказал Дорн.

Иван Дорн прокомментировал ситуацию, которая сейчас происходит в Славутиче

Он также отметил, что за несколько недель до того, как российские танки зашли в город, он хотел вывезти родных из Славутича, впрочем, это оказалось непросто:

"Наши родные сказали, что невозможно выехать из Славутича просто так. Надо искать дороги, потому что все пути, сказали они, заминированы. Хотя до этого была гуманитарная помощь и вроде бы какие-то семьи смогли убежать. Однако мои родные сказали, что они не покинут город и останутся защищать его", – отметил Дорн.

Заметим, что 25 марта оккупанты пытались прорваться в город Славутич. Из-за неравенства сил им удалось прорвать оборону Теробороны и сегодня танки РФ вошли в город. Жители города с украинской символикой вышли в здание горсовета, чтобы показать оккупантам, что им здесь не рады.

Утром оккупанты похитили мэра Славутича, впрочем, через некоторое время его отпустили. Более того, россияне отошли к окраине города.

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