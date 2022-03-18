Иванковская, Дымерская и Полесская громады остаются оккупированными: какая ситуация в Киевской области

Иванковская, Дымерская и Полесская громады остаются оккупированными: какая ситуация в Киевской области

В Ирпене и Гостомельской громаде ночью были бои.

Война России против Украины длится уже 23-й день. Официальный Telegram-канал главы Киевской облгосадминистрации сообщает о ситуации в области по состоянию на утро 18 марта.

Белоцерковский район

Ситуация контролируется. Ночь прошла спокойно и без обстрелов, однако были сигналы ракетной опасности. Силы обороны в завышенной боеготовности.



Бориспольский район

Ситуация контролируется. Ночь прошла спокойно и без обстрелов. Силы обороны в завышенной боеготовности.

Бучанский район

В Макаровской громаде нет воды, газа, электричества и связи. Поселок под контролем ВСУ, но постоянно под обстрелом врага. Бучанская и Немишаевская громады – окопался враг. В Бородянской, Гостомельской и Дмитровской громадах — передвижение врага. В Ирпене и Гостомельской громаде ночью были бои.

Броварской район

Ситуация напряженная, но контролируемая. В Барышевской, Калитянской, Великодимерской и Калиновской громадах – вражеская техника.



Вышгородский район

В оккупированных Иванковской, Дымерской и Полесской территориальных громадах гуманитарная катастрофа, отсутствует связь, электроснабжение, продукты питания и лекарства. Продолжается эвакуация людей из оккупированных Дымерской громады. Славутич полностью изолирован. Есть потребность в продуктах питания и медикаментах.

Обуховский район

Ситуация стабильная и контролируется. Васильковская громада – постоянные угрозы ракетного удара. Ночью были слышны взрывы.

Фастовский район

Ситуация стабильная и контролируется. На части АЗС отсутствует топливо. Фастовская громада принимает беженцев и оказывает помощь в их размещении.

Напомним, 24 февраля Россия напала на Украину, нанеся серию ракетных и авиаударов по нашим городам, в том числе и по Киеву. Война длится уже 23-й день. Оккупанты продолжают разрушать Харьков, Чернигов, Мариуполь, Волноваху, Житомир, Ахтырку, Сумы, Северодонецк, Днепр, Киев, другие города и села крылатыми ракетами и авиабомбами, убивая мирное население и уничтожая инфраструктуру.

Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова отмечает, что российские оккупанты убивают по меньшей мере 5 наших детей ежедневно. По состоянию на 18 марта от рук россиян погибли уже 109 детей.

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