Иванна Онуфрийчук открыла в Швейцарии пункт сбора гумпомощи для Украины

Телеведущая Иванна Онуфрийчук в Швейцарии собирает помощь для украинцев вместе с благотворительным фондом 1+1 медиа "Ти не один".

Начало полномасштабного вторжения России в Украину застало ведущую "Танців з зірками" с семьей за рубежом. Из-за того, что в Украину уже невозможно было попасть, она с родными улетела в Швейцарию, куда частично переехала после предложения своего мужа Алмаза.

Знаменитость записывает видеообращение к подписчикам в других странах, показывает масштаб и ужас происходящего. Также Иванна выступает на митингах с родными.

instagram.com/ivannaonufriichuk

Кроме того, в Швейцарии Иванна присоединилась к гуманитарной ассоциации, где вместе с другими украинцами собирала помощь, занималась закупкой лекарств, продуктов, средств гигиены, собирала одежду. Однако находящийся в ее местности пункт сбора гуманитарной помощи изменил направление деятельности. Но нужда в помощи для украинцев не исчезла. Поэтому телеведущая решила взять это дело в свои руки.

"Я открыла собственный пункт сбора помощи в Лозанне. В сотрудничестве с благотворительным фондом 1+1 медиа "Ти не один" и в рамках единой программы Ukraine SOS собираю детское питание, гигиену, еду и гигиену для взрослых, медицинские средства, зарядные устройства. Полный перечень есть на моей странице в Инстаграм. Я живу рядом, поэтому буду лично контролировать все процессы сбора, передачи и формирования гуманитарной помощи", — поделилась Иванна Онуфрийчук.

instagram.com/ivannaonufriichuk

instagram.com/ivannaonufriichuk

Пункт приема помощи расположен по адресу Rue de Lausanne 33a, 1110 Morges и открыт с понедельника по субботу с 11:00 до 18:00. Все собранные вещи Иванна отправит в Украину для вынужденных переселенцев из областей, где ведутся боевые действия, семьям в заблокированных городах, маленьким пациентам больниц, детским домам, общинам из городов — Полтава, Львов, Белая Церковь, Днепр, где находятся вынужденные переселенцы, подопечным Бородянского психоневрологического интерната и другим нуждающимся.

instagram.com/ivannaonufriichuk

"Друзья, я каждый день в офисе, жду вас! Кто находится в Швейцарии или рядом и может сюда привезти помощь — буду рада вас видеть! Приезжайте, будем помогать Украине вместе. Делитесь информацией с друзьями в Европе и Швейцарии. Нам нужно максимально объединиться, чтобы становиться ближе к победе!" – призвала телеведущая.

В настоящее время все ведущие 1+1 приобщаются к добрым делам — запустили сбор на быстрое реагирование, чтобы помочь как можно большему числу украинцев — Ukraine SOS. Присоединиться можно через окно сбора на самой благотворительной платформе Украины — dobro.ua.

Напомним, Элтон Джон призвал помочь жителям Мариуполя уехать из блокадного города. Артист просит мир организовать гуманитарный коридор тысячи жителей.

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