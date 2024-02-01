"Ивановец" был гордостью российского флота, таких катеров было всего три – ГУР

Катер "Ивановец", который потопили наши воины, был в некоторой степени гордостью российского флота. Подобных кораблей было всего три единицы.

Об этом рассказал представитель Главного управления разведки Украины Андрей Юсов в эфире телемарафона.

"Мы видели прямое попадание, кадры видел сейчас весь мир. Это серьезная, важная и успешная спецоперация Главного управления разведки и "Группы 13", и такие операции, безусловно, будут продолжаться", – сказал представитель ГУР.

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По его словам, уничтожение катера является серьезным результатом, поскольку подобных ракетных катеров на вооружении Черноморского флота РФ было всего три, но теперь "минус один".

Юсов отметил, что учитывая это, корабль был гордостью флота России, которая не смогла "справиться с вызовами". Катер был уничтожен во время боевого дежурства без шансов на восстановление.

Уничтожение российского катера "Ивановец"

В ночь на 1 февраля в оккупированном Крыму бойцы спецподразделения Group 13 уничтожили ракетный катер "Ивановец" Черноморского флота РФ. В разведке также показали видео ударов. Стоимость утраченного Россией корабля составляет ориентировочно 60-70 миллионов долларов.

Позже стало известно, что на уничтоженном катере могли находиться до 40 членов экипажа и противокорабельные ракеты типа "Москит".

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