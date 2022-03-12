Из 14 гуманитарных коридоров сработало 9: Верещук подвела итоги дня 12 марта

По словам вице-премьера, день был сложным.
В субботу, 12 марта , из 14 гуманитарных коридоров сработало 9.
Об этом сообщила вице-премьер, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук.
"Подводим итоги дня, который был сложным, но все же приближает нас к победе. По результатам открытых коридоров, а их было всего 14, сработало 9", — отметила она.
По словам Верещук, в Сумах удалось помочь около 8 тысячам людей, которые выехали сегодня.
"Когда мы говорим о Краснополье, Конотопе, Лебедине, Большой Писаревке, то в общей сложности сегодня выехало около 3 тысяч человек", - рассказала она.
В Энергодаре Запорожской области коридор не сработал.
"Выехала колонна гуманитарного груза, остановились на блокпосту в Васильевке и российские оккупанты не пропустили их дальше, несмотря на предварительные договоренности. Сейчас колонна осталась там ночевать и утром снова поедет к месту своего назначения", — резюмировала вице-премьер.
Также Верещук рассказала, что в Энергодаре попавший туда вчера гуманитарный груз, по свидетельству руководства города, частично разворовали российские оккупанты.
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