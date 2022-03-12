Из 14 гуманитарных коридоров сработало 9: Верещук подвела итоги дня 12 марта

По словам вице-премьера, день был сложным.

В субботу, 12 марта , из 14 гуманитарных коридоров сработало 9.

Об этом сообщила вице-премьер, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук.

Ирина Верещук рассказала об итогах работы гуманитарных коридоров за 12 марта

"Подводим итоги дня, который был сложным, но все же приближает нас к победе. По результатам открытых коридоров, а их было всего 14, сработало 9", — отметила она.

По словам Верещук, в Сумах удалось помочь около 8 тысячам людей, которые выехали сегодня.

"Когда мы говорим о Краснополье, Конотопе, Лебедине, Большой Писаревке, то в общей сложности сегодня выехало около 3 тысяч человек", - рассказала она.

В Энергодаре Запорожской области коридор не сработал.

"Выехала колонна гуманитарного груза, остановились на блокпосту в Васильевке и российские оккупанты не пропустили их дальше, несмотря на предварительные договоренности. Сейчас колонна осталась там ночевать и утром снова поедет к месту своего назначения", — резюмировала вице-премьер.

Также Верещук рассказала, что в Энергодаре попавший туда вчера гуманитарный груз, по свидетельству руководства города, частично разворовали российские оккупанты.

ТСН.ua