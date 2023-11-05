"Из 240 человек осталось трое": окупантов под Купянском "накрыла" своя же авация (перехват)

Оккупанты в перехваченном разговоре жалуются на "мясорубку" под Купянском.

Главное управление разведки опубликовало очередной перехват разговора окупантов, в котором захватчики жалуются на тяжелые потери под Купянском и жестокое обращение командиров.

Аудиозапись разговора опубликовала пресс-служба ГУР.

По его словам, россияне получили новую задачу – захватить Купянск.

"Подходим к Купянску. Здесь п**да, Саня. Здесь жо**а. У нас командир "Утес" сказал — "или 200-й или никакого домой". Ему е***о разнесет каждый из нас, кто жив останется... Мы взяли, стоим здесь, пытаемся удержать. Нам новая задача – взять Купянск", – жалуется оккупант.

Он отмечает, что командир также призвал военных бросать вперед недавно мобилизованных и не жалеть их. Всех контрактников, подписавших контракт и отказавшихся воевать – также бросают сразу на передовую.

Кроме того, российский захватчик рассказал о большом количестве 200-х окупантов. Иногда свои же позиции обстреливает российская авиация.

"Вчера авиация по нам так отработала, я у а**е был. Своя авиация. У нас 200-х там – п**да", – жалуется россиянин.

Собеседник оккупанта в свою очередь рассказал, что общался со своим товарищем, сын которого ушел "добровольцем" в армию РФ. По его словам, из 240 окупантов живыми осталось только трое.