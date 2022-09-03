"Из 300 в живых осталось 72": пьяный оккупант жалуется жене на потери пехоты — перехват разведки

Российский военный отметил, что находится в Донецкой области, и радуется, что выжил.

Пьяный российский оккупант рассказал жене по телефону о потерях личного состава. Он сказал, что из 300 пехотинцев в живых осталось 72, остальные либо 200, либо 300.

Соответствующий разговор перехватило Главное управление разведки Минобороны Украины.

Российский военный отметил, что находится в Донецкой области.

Оккупант признается, что напился, и радуется, что выжил.

Осторожно, на видео ненормативная лексика, 18+

#ГУРперехват ‼️"С ТРЁХСОТ У ЖИВЫХ ОСТАЛОСЬ 72. ОСТАЛЬНЫЕ ИЛИ 300, ИЛИ 200" Военный рф, находясь в Донецкой области, в состоянии алкогольного опьянения рассказывает о потерях личного состава. Опубликовано Главное управление разведки Министерства обороны Украины Суббота, 3 сентября 2022 г.

Напомним, Вооруженные силы Украины отразили вражеские атаки в районах семи населенных пунктов на Донетчине и уничтожили технику врага.