Из 50 тысяч зеков, завербованных ЧВК "Вагнер", на фронте остались 10 тысяч – правозащитники РФ

Из 50 тысяч российских зеков, завербованных ЧВК "Вагнер" для участия в войне в Украине, на фронте остались только 10 тысяч человек.

Об этом рассказала российская правозащитница, глава благотворительного фонда "Русь сидящая" Ольга Романова, информирует Meduza.

По ее данным, на конец декабря были завербованы 42-43 тыс. заключенных.

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"Сейчас их, скорее всего, уже за 50 тысяч. Из них воюют на фронте 10 тысяч, потому что все остальные либо убиты, либо трехсотые, либо пропали без вести, либо дезертировали, либо сдались в плен", — сказала Романова.

По словам правозащитницы, заключенные дезертировали с фронта "со страшной силой". Многие бежали обратно в Россию, взяв с собой оружие. Как пример она привела случай, произошедший в начале декабря 2022 года в Ростовской области. Тогда бывший зек, дезертировавший из ЧВК, открыл огонь по полицейским.

Романова считает, что основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин не ведет статистики о пропавших или дезертировавших заключенных. Их всех просто записываютих в список погибших. Об этом, в частности, могут свидетельствовать сообщения о том, что "Вагнер" возвращает родственникам заключенных пустые гробы.

Ранее советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что ВСУ ликвидировали 77% зэков-"вагнеровцев".

Чтобы заставить зеков идти в бой и предотвратить дезертирство, ЧВК "Вагнер" казнит "отказников". Так, попавший в плен ВСУ "вагнеровец" рассказал о безумных потерях России и казнях российских солдат, которые отказывались идти в бой. В частности, завербованным в ЧВК "Вагнер" перед отправкой в Украину показывают видео с казнями дезертиров.

Недавно Евгений Пригожин заявил, что отпустил на свободу группу воевших в Украине зеков. Среди них есть рецидивисты и убийцы.

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