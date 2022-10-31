Из 55 ракет сбили 45: Зеленский поблагодарил ВСУ за защиту Украины во время масштабных обстрелов

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что российские террористы в понедельник, 31 октября, выпустили по Украине 55 крылатых ракет. ВСУ сбили 45.

Об этом украинский лидер сказал во время своего традиционного обращения к украинцам.

"Большинство объектов, которые террористы определили себе за мишени — удалось спасти. Только за это утро террористы применили для массированного удара 55 крылатых ракет и из них 45 сбито. Я благодарю за этот результат все командование Воздушных Сил "Юг", "Север", " Запад" и "Восток" и всем подразделениям Сил Обороны, которые задействованы для защиты нашего неба. Плюс сегодня сбиты еще четыре российских вертолета, три ударных КА-52 и 1 Ми-8. Конечно мы в дальнейшем будем усиливать нашу противовоздушную оборону, но уже сейчас на каждые 10 попаданий террористам приходится тратить минимум в четыре раза больше ракет", - сказал президент.

"Россия выпустила 55 ракет: из них 45 – сбито" Зеленский обратился к украинцам

Ракетный обстрел Украины 31 октября

Российские террористы 31 октября в очередной раз атаковали Украину ракетами. Взрывы раздались на энергетической инфраструктуре Украины. Поэтому на время Запорожье, Харьков и Киев и другие регионы остались без электроснабжения.

Также ракета, которой оккупанты бомбили Буковину, упала в Молдове. Поэтому возмущенные жители Молдовы заметили, что российская ракета была очень близка к молдавской границе. Люди также обвинили Молдову в нейтралитете.

Начальник ГУР МО Украины генерал-майор Кирилл Буданов рассказал, что Россия, не имея успехов на фронте, пытается давить на Украину, нанося удары по критической инфраструктуре.

Читайте также: