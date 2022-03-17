"Из 9 запланированных не сработал только один": Верещук рассказала о результатах работы гумкоридоров за 17 марта

"Из 9 запланированных не сработал только один": Верещук рассказала о результатах работы гумкоридоров за 17 марта

Из-за обстрелов не сработал коридор для гуманитарной помощи из города Харькова в Волчанск.

Из 9 запланированных на 17 марта 2022 года гуманитарных коридоров сработало 8.

Об этом сообщила вице-премьер — министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук в видеообращении.

Ирина Верещук рассказывает о результатах работы гуманитарных коридоров 17 марта

"Донецкая область: из города Мариуполь выехали почти 800 частных автомобилей, люди также выходят из города пешком. По состоянию на сейчас в город Запорожье уже доехало более 2000 человек, но поток не прекращается. Вместе с тем, для всех выехавших из Мариуполя организованы временные пункты помощи в Бердянске. Также завтра такие пункты начнут действовать и в городе Мангуш. Всех людей, которые идут пешком, будут довозить из Мангуша в Бердянск", — отметила она.

По словам вице-премьера, колонна автобусов с бензовозом, которая сегодня была отправлена из Запорожья в Бердянск, была остановлена на российском блокпосте в поселке Васильевка и продолжит движение по маршруту только завтра утром.

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"Также завтра утром из города Запорожья будут отправлены по маршруту еще 10 автобусов, которые будут забирать мариупольцев в Бердянск", — сказала она.

В то же время не сработал коридор в Харьковской области. Из-за обстрелов не сработал коридор для гуманитарной помощи из города Харькова в Волчанск.

"Мы продолжаем работать над согласованием маршрутов для доставки гуманитарной помощи во все окруженные и заблокированные города", — резюмировала Верещук.

В свою очередь президент Международного комитета Красного Креста Петер Маурер пообещал активизировать организацию эвакуации мирного населения из «горячих точек» Украины и доставки гуманитарных грузов.