Из артиллерии, минометов и авиации: оккупанты обстреляли 9 населенных пунктов на Харьковщине — есть жертвы

За прошедшие сутки оккупанты убили двух человек в Харьковской области.

За прошедшие сутки российские оккупанты из артиллерии, минометов и с использованием авиации обстреливали населенные пункты Купянского и Чугуевского районов Харьковской области. В результате артиллерийского обстрела в с. Старица погибли два гражданских человека.

Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

Под вражеским огнем также были Каменка, Красное Первое, Новомлынск, Двуречная, Западное, Табаевка и другие населенные пункты.

В с. Подолы Купянского района обстрелами повреждены два частных домовладения, произошел пожар. В с. Фиголовка Купянского района в результате минометных обстрелов поврежден частный жилой дом.

По словам Синегубова, за прошедшие сутки враг пытался вести наступательные действия в районах Масютовки и Синьковки, но под огнем ВСУ отступил с потерями.

Напомним, в Луганске произошел "прилет" по казарме с оккупантами (видео).

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