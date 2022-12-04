Из артиллерии, танков, минометов: оккупанты 46 раз обстреляли Херсонщину

За прошедшие сутки, 3 декабря, оккупанты били по Херсонщине 46 раз, под поражением — жилищный фонд и инфраструктура города.

Об этом сообщил глава Херсонской ОВ Ярослав Янушевич.

Из-за атаки на Херсонщину один человек погиб, еще двое получили ранения разной степени тяжести.

"Российские оккупанты 46 раз обстреляли территорию Херсонщины. Враг стрелял из артиллерии, танков, минометов, РСЗО по мирным населенным пунктам области", - уточнил он.

Ярослав Янушевич отметил, что россияне в очередной раз нанесли огневое поражение по жилым кварталам Херсона: "Есть попадание в частные и многоквартирные дома, также повреждена и другая гражданская инфраструктура города".

Напомним, поздно вечером 2 декабря российские военные снова обстреляли Херсон. Поврежденные электросети, как следствие, город остался без света. Ремонтные бригады приступили к обновлению сетей.

Президент Владимир Зеленский заявил, что Херсон и освободившиеся территории области возвращаются к нормальной жизни. Еженедельно появляется больше связи, света, газа. А 2 декабря в городе началась трансляция украинского телемарафона "Единые новости".

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