Из Авдеевки был контролируемый вывод: в 3-й ОШБр рассказал о попадании военных в плен

Вооруженные силы Украины в ночь на 17 февраля покинули свои позиции и вышли из Авдеевки. На вечер 17 февраля все подразделения Сил обороны Украины, которые находились под угрозой блокировки в городе, выведены на более выгодные оборонные позиции.

Как рассказал в эфире телемарафона пресс-офицер 3-й ОШБр Александр Бородин, при выходе из Авдеевки фиксировались лишь единичные случаи попадания в плен.

Однако выход еще окончательно не завершился – вывод войск продолжается.

Александр Бородин заверил, что не было попадания в плен на уровне отделений, взводов и подразделений.

"У нас был контролируемый отвод. Какие-то частные случаи – мы с ними разбираемся. Но было много подразделений, я не могу говорить за весь Авдеевский театр. С точки зрения моей бригады – только единичные случаи, в которых мы разбираемся, и то это частично, возможно, ИПСО", – рассказал Бородин.

Напомним, ТСН.ua собрал последние новости о ситуации в Авдеевке по состоянию на утро 18 февраля.

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