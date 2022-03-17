Из Авдеевки и Угледара удалось эвакуировать более 200 человек – глава Донецкой ОГА

Из Авдеевки и Угледара удалось эвакуировать более 200 человек – глава Донецкой ОГА

Среди эвакуированных – 42 ребенка.

Сегодня, 17 марта, из Авдеевки и Угледара удалось эвакуировать 209 человек.

Об этом сообщил руководитель Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко в Telegram.

"Продолжаем организованно эвакуировать гражданских из прифронтовых городов", — отметил он.

По словам Кириленко, сегодня вывезли в безопасное место 209 человек: 183 из Угледара (в том числе 36 детей) и 26 из Авдеевки (в том числе 6 детей).

Напомним, 24 февраля Россия напала на Украину, нанеся серию ракетных и авиаударов по нашим городам, в том числе и по Киеву. Война длится уже 22-й день. Оккупанты продолжают разрушать Харьков, Чернигов, Мариуполь, Волноваху, Житомир, Ахтырку, Сумы, Северодонецк, Днепр, Киев, другие города и села крылатыми ракетами и авиабомбами, убивая мирное население и уничтожая инфраструктуру.

Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова отмечает, что российские оккупанты убивают не менее 5 наших детей ежедневно. На 17 марта от рук россиян погибли уже 108 детей.

Читайте также: