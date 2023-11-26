Из Авдеевки выезжают все меньше людей – Барабаш сообщил, сколько не эвакуировались

Враг еще больше обстреливает эвакуационную дорогу и применяет FPV-дроны.

В Авдеевке уменьшилось количество местных жителей, желающих эвакуироваться. В настоящее время в городе находится 1336 человек.

Об этом в эфире телемарафона рассказал начальник Авдеевской городской военной администрации Виталий Барабаш.

В то же время, по словам Барабаша, эвакуация продолжается, однако уменьшилось количество желающих уехать.

"Сегодня, несмотря ни на что, нам удалось вывезти из города четыре человека. По состоянию на сейчас в городе остаются 1336 человек. На завтра немного больше людей планируется эвакуировать. Будем смотреть на ситуацию с безопасностью", — отметил Барабаш.

Он также отметил, что три группы волонтеров помогают людям уезжать из города.

В Авдеевку завозят продукты питания, резервов которых хватает. Чистую воду доставляют только для объектов критической инфраструктуры и волонтерского пункта, а обеспечить ею горожан пока нет возможности. Люди используют воду из скважин, потому что другого варианта нет.

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