Из Авдеевского коксохима эвакуировали последних сотрудников, на заводе все еще остаются гражданские

Из Авдеевского коксохима были эвакуированы последние 16 сотрудников завода.

С Авдеевского коксохимического завода 7 ноября были эвакуированы последние 16 сотрудников, которые обеспечивали его консервацию.

Об этом сообщил начальник Авдеевской городской военной администрации Виталий Барабаш, пишет "Суспільне".

Однако на заводе все еще остаются гражданские.

"В единственном уцелевшем хранилище предприятия остаются еще 17 горожан, которые отказываются от эвакуации", — отметил он.

Как рассказывал Барабаш, войско РФ накапливает силы и готовится к третьей волне массированных атак, подтягивает людей и технику.

Напомним, оккупанты пытаются взять Авдеевский коксохимический завод, они постоянно его штурмуют.

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